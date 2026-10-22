  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Riva’da imza töreni yapıldı! A Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı! Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı çıkanların evleri basılıyor! Merakla bekleniyordu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı Bill Clinton Kur’an ayeti okudu: Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım Bakan Şimşek: Türkiye, ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor Tavukcu: İmzalanan anlaşma Türkiye’nin diplomatik başarısı: Libya ile ‘deniz kalkanı’dengeleri değiştirecek İstanbul'da R4 ve R4+E3 toplantıları olacak! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak
Yerel Caddede park halindeki araçlara çarptı! Sürüklenen otomobiller zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı!
Yerel

Caddede park halindeki araçlara çarptı! Sürüklenen otomobiller zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Caddede park halindeki araçlara çarptı! Sürüklenen otomobiller zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı!

Yol kenarında bekleyen araca çarpan bir otomobil, adeta domino etkisi yaratarak zincirleme kazaya neden oldu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (23) idaresindeki 16 BZY 050 plakalı otomobil, Anıt Caddesi üzerinde yol kenarında bekleyen 06 FL 0866 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç ise, önünde park halindeki 42 APD 505 plakalı araca, ardından 42 BIM 836 plakalı araca çarptı. Kazada 06 FL 0866 plakalı araçta bulunan E.D. (27), E.D. (42) ve B.D. (69) yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Yaşam

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!
Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!

Yerel

Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!

Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı
Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Yerel

Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

Gündem

Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23