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Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları

Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları merak ediliyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi başta büyükşehirler olmak üzere il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı veya açıklamaya devam ediyor. YSK’nın seçim takvimi işlerken son yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde hangi parti ve hangi aday ne kadar oy aldığı da belli oluyor. İstanbul büyükşehir seçim anketi, Bursa büyükşehir seçim anketi, Zonguldak büyükşehir seçim anketi, İzmir büyükşehir seçim anketi, Balıkesir büyükşehir seçim anketi, Antalya büyükşehir seçim anketi, Denizli büyükşehir seçim anketi, Adana büyükşehir seçim anketi, Muğla büyükşehir seçim anketi, Erzurum büyükşehir seçim anketi son durum detayları.

05 Şubat 2019 Salı 09:34
Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları

Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları merak ediliyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi başta büyükşehirler olmak üzere il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı veya açıklamaya devam ediyor. YSK’nın seçim takvimi işlerken son yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde hangi parti ve hangi aday ne kadar oy aldığı da belli oluyor. İstanbul büyükşehir seçim anketi, Bursa büyükşehir seçim anketi, Zonguldak büyükşehir seçim anketi, İzmir büyükşehir seçim anketi, Balıkesir büyükşehir seçim anketi, Antalya büyükşehir seçim anketi, Denizli büyükşehir seçim anketi, Adana büyükşehir seçim anketi, Muğla büyükşehir seçim anketi, Erzurum büyükşehir seçim anketi son durum

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. 

Ankara'da Özhaseki önde

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

 

 

 

 

12-26 Temmuz anket sonuçları

ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. 12-26 Temmuz tarihleri arasında büyükşehirlerde yapılan anketlerde, 26 bin 800 kişi ile görüşülmüştü.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:34
  1. Bartın
  2. Isparta
  3. Eskişehir
  4. Çankırı
  5. Ankara
  6. İstanbul büyükşehir seçim anketi
  7. Bursa büyükşehir seçim anketi
  8. Zonguldak büyükşehir seçim anketi
  9. İzmir büyükşehir seçim anketi
  10. Balıkesir büyükşehir seçim anketi
  11. Antalya büyükşehir seçim anketi
  12. Denizli büyükşehir seçim anketi
  13. Adana büyükşehir seçim anketi
  14. Muğla büyükşehir seçim anketi
  15. Erzurum büyükşehir seçim anketi

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