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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
0430344790 19135996294 SELÇUK AKYAZICI 2026042213AzD0000009 202107202109 3080   0,00 3080 31.187,16 KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
0430344790 19135996294 SELÇUK AKYAZICI 2026042213AzD0000002 202010202012 3080   0,00 3080 37.078,79 KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
0430344790 19135996294 SELÇUK AKYAZICI 2026042213AzD0000001 202001202012 3080   0,00 3080 72.387,12 KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
0430344790 19135996294 SELÇUK AKYAZICI 2026042213AzD0000006 202101202112 3080   0,00 3080 208.385,68 KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
0730861278   ARDEM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL TEKSTİL REKLAMCILIK ELEKTRONİK SANAY 2026040113AzD0000010 202101202112 0010 0010 64.075,14 3080 192.225,42 HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
0730861278   ARDEM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL TEKSTİL REKLAMCILIK ELEKTRONİK SANAY 2026040113AzD0000011 202110202112 0033 0033 64.075,14 3080 192.225,42 HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
1871438345   LILI BUADZE 2025050513AzR0000024 202105202105 0015 0015 35.101,11 3080 105.303,33 OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
1871438345   LILI BUADZE 2025070213AzR0000015 202107202107 0015 0015 48.975,05 3080 146.925,15 OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
1871438345   LILI BUADZE 2025070213AzR0000013 202105202105 0015 0015 304.579,16 3080 913.737,48 OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
1871438345   LILI BUADZE 2025050513AzR0000025 202106202106 0015 0015 469.680,69 3080 1.409.042,07 OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
1871438345   LILI BUADZE 2025070213AzR0000014 202106202106 0015 0015 493.017,16 3080 1.479.051,48 OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
3770622998 44056406638 BURAK ERZİK 2026110313AzJ0000001 202101202112 0001 0001 41.473,01 3080 41.473,01 KALEİÇİ MAH. ŞEHİT NABİH ÖZKAN SK. 172 1 ÇATALCA İSTANBUL
5631297026   KİOKS BOYA KİMYA METAL ELEKTRONİK TEKSTİL REKLAMCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ MEDİKAL SANAYİ V 2026050413AzN0000014 202110202112 0033 0033 49.625,32 3080 148.875,96 HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
5631297026   KİOKS BOYA KİMYA METAL ELEKTRONİK TEKSTİL REKLAMCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ MEDİKAL SANAYİ V 2026050413AzN0000015 202101202112 0010 0010 49.625,32 3080 148.875,96 HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
5631384436   KİOKS BOYA KİMYA METALELEK.TEK.REKLEMCILIK LTD.ŞTİ VE RAMAZAN AĞCA ADİ ORTAKLIĞI 2026051313AzN0000001 202112202112 0015 0015 71.460,45 3080 214.381,35 HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
6081509966   TASF.HAL.LİLYA KUYUMCULUK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2026110913AzP0000018 202404202404 3073   0,00 3073 40.000,00 ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. PERLA VİSTA Perla Vista Residence 1 C 42 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6150842214   TASF.HAL.MENİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzP0000100 202404202404 3073   0,00 3073 40.000,00 ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BLV. PELICAN HILL RESIDENCE 2 O 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
6150842214   TASF.HAL.MENİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzP0000101 202404202404 3073   0,00 3073 40.000,00 ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BLV. PELICAN HILL RESIDENCE 2 O 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000022 202012202012 0015 0015 34.972,56 3080 104.917,68 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000026 202010202012 0033 0033 42.744,24 3080 128.232,72 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000030 202001202012 0010 0010 42.744,24 3080 128.232,72 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000023 202101202101 0015 0015 50.549,69 3080 151.649,07 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000027 202101202103 0033 0033 57.737,70 3080 173.213,10 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7342044963   RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111013AzR0000029 202101202112 0010 0010 93.097,20 3080 279.291,60 MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000005 202108202108 0015 0015 31.129,18 3080 93.387,54 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000006 202107202107 0015 0015 40.186,45 3080 120.559,35 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000008 202105202105 0015 0015 45.182,51 3080 135.547,53 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000009 202104202104 0015 0015 56.329,18 3080 168.987,54 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000001 202112202112 0015 0015 43.688,89 3080 170.086,67 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000007 202106202106 0015 0015 61.868,14 3080 185.604,42 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000003 202110202110 0015 0015 77.293,10 3080 231.879,30 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000002 202111202111 0015 0015 151.347,36 3080 493.062,08 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000010 202107202109 0033 0033 167.586,75 3080 502.760,25 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000012 202104202106 0033 0033 226.916,42 3080 680.749,26 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000011 202110202112 0033 0033 378.235,21 3080 1.173.725,63 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
7600956040   SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026030613AzR0000013 202101202112 0010 0010 772.738,38 3080 2.357.235,14 DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
9650171378 65653239504 MUSTAFA YILDIZCAN 2026082113AzV0000017 202101202112 3080   0,00 3080 35.318,41 CENNET M. GENÇOSMAN C. 8 B KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
9650171378 65653239504 MUSTAFA YILDIZCAN 2026050413AzV0000018 202101202112 3080   0,00 3080 55.250,40 CENNET M. GENÇOSMAN C. 8 B KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
9750287990 56473269024 REMZİ YILMAZ 2026111013AzV0000003 202101202112 0001 0001 529.446,00 3080 529.446,00 ÇINAR MAH. 843. SK. KARDEŞLER APT. 62 A BAĞCILAR İSTANBUL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02595517