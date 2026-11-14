BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
|
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0430344790
|19135996294
|SELÇUK AKYAZICI
|2026042213AzD0000009
|202107202109
|3080
|0,00
|3080
|31.187,16
|KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
|0430344790
|19135996294
|SELÇUK AKYAZICI
|2026042213AzD0000002
|202010202012
|3080
|0,00
|3080
|37.078,79
|KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
|0430344790
|19135996294
|SELÇUK AKYAZICI
|2026042213AzD0000001
|202001202012
|3080
|0,00
|3080
|72.387,12
|KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
|0430344790
|19135996294
|SELÇUK AKYAZICI
|2026042213AzD0000006
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|208.385,68
|KOZA MAH. 1638. SK. KOZA PARK SEDEF D BLOK 2 D 518 ESENYURT İSTANBUL
|0730861278
|ARDEM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL TEKSTİL REKLAMCILIK ELEKTRONİK SANAY
|2026040113AzD0000010
|202101202112
|0010
|0010
|64.075,14
|3080
|192.225,42
|HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|0730861278
|ARDEM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL TEKSTİL REKLAMCILIK ELEKTRONİK SANAY
|2026040113AzD0000011
|202110202112
|0033
|0033
|64.075,14
|3080
|192.225,42
|HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|1871438345
|LILI BUADZE
|2025050513AzR0000024
|202105202105
|0015
|0015
|35.101,11
|3080
|105.303,33
|OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
|1871438345
|LILI BUADZE
|2025070213AzR0000015
|202107202107
|0015
|0015
|48.975,05
|3080
|146.925,15
|OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
|1871438345
|LILI BUADZE
|2025070213AzR0000013
|202105202105
|0015
|0015
|304.579,16
|3080
|913.737,48
|OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
|1871438345
|LILI BUADZE
|2025050513AzR0000025
|202106202106
|0015
|0015
|469.680,69
|3080
|1.409.042,07
|OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
|1871438345
|LILI BUADZE
|2025070213AzR0000014
|202106202106
|0015
|0015
|493.017,16
|3080
|1.479.051,48
|OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. 5 A ESENYURT İSTANBUL
|3770622998
|44056406638
|BURAK ERZİK
|2026110313AzJ0000001
|202101202112
|0001
|0001
|41.473,01
|3080
|41.473,01
|KALEİÇİ MAH. ŞEHİT NABİH ÖZKAN SK. 172 1 ÇATALCA İSTANBUL
|5631297026
|KİOKS BOYA KİMYA METAL ELEKTRONİK TEKSTİL REKLAMCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ MEDİKAL SANAYİ V
|2026050413AzN0000014
|202110202112
|0033
|0033
|49.625,32
|3080
|148.875,96
|HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|5631297026
|KİOKS BOYA KİMYA METAL ELEKTRONİK TEKSTİL REKLAMCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ MEDİKAL SANAYİ V
|2026050413AzN0000015
|202101202112
|0010
|0010
|49.625,32
|3080
|148.875,96
|HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|5631384436
|KİOKS BOYA KİMYA METALELEK.TEK.REKLEMCILIK LTD.ŞTİ VE RAMAZAN AĞCA ADİ ORTAKLIĞI
|2026051313AzN0000001
|202112202112
|0015
|0015
|71.460,45
|3080
|214.381,35
|HADIMKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. 96 -98A ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|6081509966
|TASF.HAL.LİLYA KUYUMCULUK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2026110913AzP0000018
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. PERLA VİSTA Perla Vista Residence 1 C 42 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|6150842214
|TASF.HAL.MENİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzP0000100
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BLV. PELICAN HILL RESIDENCE 2 O 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|6150842214
|TASF.HAL.MENİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzP0000101
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BLV. PELICAN HILL RESIDENCE 2 O 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000022
|202012202012
|0015
|0015
|34.972,56
|3080
|104.917,68
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000026
|202010202012
|0033
|0033
|42.744,24
|3080
|128.232,72
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000030
|202001202012
|0010
|0010
|42.744,24
|3080
|128.232,72
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000023
|202101202101
|0015
|0015
|50.549,69
|3080
|151.649,07
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000027
|202101202103
|0033
|0033
|57.737,70
|3080
|173.213,10
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7342044963
|RAN SUNİ DERİ TEKSTİL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111013AzR0000029
|202101202112
|0010
|0010
|93.097,20
|3080
|279.291,60
|MURAT ÇESME MAH. GÜZ SK. 2 39 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000005
|202108202108
|0015
|0015
|31.129,18
|3080
|93.387,54
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000006
|202107202107
|0015
|0015
|40.186,45
|3080
|120.559,35
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000008
|202105202105
|0015
|0015
|45.182,51
|3080
|135.547,53
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000004
|202109202109
|0015
|0015
|49.346,82
|3080
|148.040,46
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000009
|202104202104
|0015
|0015
|56.329,18
|3080
|168.987,54
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000001
|202112202112
|0015
|0015
|43.688,89
|3080
|170.086,67
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000007
|202106202106
|0015
|0015
|61.868,14
|3080
|185.604,42
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000003
|202110202110
|0015
|0015
|77.293,10
|3080
|231.879,30
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000002
|202111202111
|0015
|0015
|151.347,36
|3080
|493.062,08
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000010
|202107202109
|0033
|0033
|167.586,75
|3080
|502.760,25
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000012
|202104202106
|0033
|0033
|226.916,42
|3080
|680.749,26
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000011
|202110202112
|0033
|0033
|378.235,21
|3080
|1.173.725,63
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|7600956040
|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026030613AzR0000013
|202101202112
|0010
|0010
|772.738,38
|3080
|2.357.235,14
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI 57 D 3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|9650171378
|65653239504
|MUSTAFA YILDIZCAN
|2026082113AzV0000017
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|35.318,41
|CENNET M. GENÇOSMAN C. 8 B KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|9650171378
|65653239504
|MUSTAFA YILDIZCAN
|2026050413AzV0000018
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|55.250,40
|CENNET M. GENÇOSMAN C. 8 B KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|9750287990
|56473269024
|REMZİ YILMAZ
|2026111013AzV0000003
|202101202112
|0001
|0001
|529.446,00
|3080
|529.446,00
|ÇINAR MAH. 843. SK. KARDEŞLER APT. 62 A BAĞCILAR İSTANBUL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02595517