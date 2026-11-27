Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No Ada-Parsel

Adres Yüzölçümü İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 116 ada 11 parsel sayılı taşınmaz. 25.544,39 m² Ayrık nizam,

2 Kat, E:0.10 Konut Alanı

332.077.070,00 TL

9.962.350,00 TL



1-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 3. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 25.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2-İhale, 15.12.2026 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

3-İhale konusu taşınmazın ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Harita ve Planlama Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir.

4-Taşınmazın tapu kaydında kamu hacizleri ile icrai hacizler mevcut olması halinde, hacizlerin kaldırılmasına müteakip tapu devirleri yapılabilecektir.

5-Söz konusu taşınmaz, KDV Kanununun 17. Maddesi (r) bendine göre istisna kapsamına girdiğinden KDV’den muaftır.

6- Taşınmazın satış bedeli, 2886 sayılı yasanın Ek Madde 1 doğrultusunda, en az %25’i peşin, kalanı 6 (altı) ayda 6 eşit taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenebilecek olup, kanuni faiz oranının değişmesi halinde kalan taksitler yeni kanuni faiz oranında güncellenecektir.

7- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Özel Kişiler:

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Adres Yerleşim Belgesi,

Geçici teminat makbuzu,

İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz,

Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge,

İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,

İstekli tarafından imzalanmış İdarece düzenlenen şartname örneği,

Tüzel Kişiler:

Faaliyet Belgesi,

İmza sirküleri,

İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,

Ticaret Sicil Gazetesi,

Vergi Levhası,

Geçici teminat makbuzu,

İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz,

Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge,

İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,

İstekli tarafından imzalanmış İdarece düzenlenen şartname örneği,

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi). Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 14.12.2026 günü mesai bitimine kadar (17:00) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10-2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler, arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar irat kaydedilir.

11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02604041