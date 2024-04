BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet Çevre Denetim Teknesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek satılacaktır.



Sıra No

Cinsi

Özellikler

Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat



1

Çevre Denetim Teknesi

3.60 en, 12.90 Boy,

9.80 Groston,

880 HP motor gücünde

Bakıma ve Tamire İhtiyacı Vardır.





420.000,00 TL





42.000,00 TL



1-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 5.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2-İhale 07.05.2024 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

6- İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte en geç 06.05.2024 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

7-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.

