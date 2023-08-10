BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/150 Esas

KARAR NO : 2023/284

Davanın KABULÜNE, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi nüfusuna kayıtlı MUHAMMED FAIZ oğlu, 23/05/1985 Damascus/Suriye doğumlu davacı MUHAMMED BASEL BOUZELASEL ile ISSAM ve RAWDHA'dan olma 06.01.1991 Damascus doğumlu MARAH AL MAMOUN'un Şam Şeriat Mahkemesinin 611 Esas, 164 karar sayılı, 21/02/2017 kesinleşme tarihli boşanma ilamının tespitine, Reşit olmayan çocuk MHD FAYEZ BOUZ ALASA'ya davacı MUHAMMED BASEL BAUZELASEL'in veli ve vasi olarak tayinine dair Şam Dokuzuncu Şeriat Mahkemesinin 21/02/2017 tarihli 611 esas no ve 164 karar numaralı ve 22/02/2017 tarihinde kesinleşen ilamının TANINMASINA, bakiye 120,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafça karşılanan 2.151,26 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf Yolu açık olmak üzere verilen karar davalı MARAH AL MAMAOUN'A İlanen tebliğ olunur. 17/07/2023

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Basın No: ILN01874442