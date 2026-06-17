BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2024/919 Esas, 2026/285 Karar
Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 15/05/2026 tarih, 2024/919 Esas, 2026/285 Karar sayılı ilamı ile, Ali ve Reyhan oğlu, 01/01/2002 Diyarbakır doğumlu, Sur ilçesi Köprübaşı köy/mah. 112 cilt, 89 aile sıra no, 151 sıra koda nüfusa kayıtlı sanık AZAD DARİ hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/1, 62/1 maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, gerekçeli kararın sanığa bildirdiği adrese ve mernis adresine tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02489153