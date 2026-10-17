  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İL A N

Dosya No: 2026/185 Esas, 2026/550 Karar

Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 04/09/2026 tarih, 2026/185 Esas, 2026/550 Karar sayılı ilamı ile Hüseyin ve Fatem oğlu, 27/03/1996 Halep doğumlu sanık HASAN EL HALEF hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 89/1, 89/2-b, 62/1,52/2, CMK 251/3. maddeleri gereğince 8.400-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinde nitibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571731