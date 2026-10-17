BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2026/185 Esas, 2026/550 Karar
Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 04/09/2026 tarih, 2026/185 Esas, 2026/550 Karar sayılı ilamı ile Hüseyin ve Fatem oğlu, 27/03/1996 Halep doğumlu sanık HASAN EL HALEF hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 89/1, 89/2-b, 62/1,52/2, CMK 251/3. maddeleri gereğince 8.400-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinde nitibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571731