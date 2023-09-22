BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2021/131 Esas, 2023/335 Karar
Büyükçekmece 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 23.05.2023 tarih ve 2021/131 esas, K.2023/335 karar sayılı ilamı ile sanık ERDEM KARAKUŞ hakkında TCK'nın 142/1-e ve 62/1, 58/2-b maddeleri uyarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği, yokluğunda verilen kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde karar ve sanık istinaf dilekçesini tebellüğ etmiş sayılacağı tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01895197