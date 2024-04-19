BÜYÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/681 Esas

KARAR NO : 2023/1341

Davacı ELİF SHEKH aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı ARİFUL İSLAM SHEKH'a mahkememiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 11/09/2023 tarih 2021/681 esas 2023/1341 sayılı kararı ile davanın kabulü ile;

1- ARDAHAN İli, ÇILDIR İlçesi, KURTKALE Köyü/mah. Cilt 37, hane 64, bsn:1'de nüfusa kayıtlı, ADİL ve MÜNİRE'den olma, 01/01/1985 doğumlu 15263998902 T.C.Kimlik No.lu, davacı ELİF SHEKH ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti uyruklu, Shekh Moslem ve Shekh Ranu Begum'dan olma, 03/05/1963 ???? doğumlu davalı ARİFUL İSLAM SHEKH'un T.M.K.'nun 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harçtan mahsubu ile 210,55 TL bakiye harcın davalıdan alınarak, Hazine'ye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 118,60 TL ilk başvuru gideri, 206,50 TL davetiye gideri, 8.944,52 TL ilanen tebliğ ücretinden ibaret toplam 9.269,62 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Artan avansın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

6-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 9.200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

6-Kararın kesinleşmesi halinde yeteri kadar suretin derhal kalemce ve re’sen gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine, karar verilmiş olup kararın davalı SIRACETTİN TUNÇAY'a ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki hafta istinaf süresinin bu tarihden itibaren işlemeye başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/03/2024

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Basın No: ILN02018791