BÜYÜKÇEKMECE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2018/221 Esas

İLAN

Davacı, Kentyap İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. ile davalılar, Abdullah Avcı, Abdullah Kula, Abdullah Özdemir vd. arasında görülen Tapu İptali-Tescil davasında;

Davalılar Fatih Güngör, İlknur İspirli ve Esma Ocak'ın adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden,

Bilirkişi raporu ile; "taşınmazların kıymetleri takdir edilirken projesinin esas alındığı ve %100 tamamlanması halindeki (dava tarihinde na tamam olup olmadığının bilinmemesinden dolayı) değer takdir edildiği, taşınmazların cephesi, alan büyüklüğü, kat şerefiyesi gibi etkenler doğrultusunda dava tarihi itibari ile toplam değerlerinin 270.744.000 TL olarak belirlenmiş olmakla, bilirkişi raporuna HMK 281 mad. gereğince iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları ile HMK 147 mad gereğince 10/06/2024 günü saat 10:00'da geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği veya karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri hususu FATİH GÜNGÖR'e, İLKNUR İSPİRLİ'ye ve ESMA OCAK'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 13/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01984743