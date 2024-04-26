BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1634 Esas

KARAR NO : 2024/321

Mahkememizde açılan Vesayet davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Talebin KABULÜ ile; 34198589276 T.C. kimlik nolu hükümlü MUSTAFA KILIÇ’in TMK.nun 407. maddesi uyarınca kısıtlanmasına aynı yasanın 419/son maddesi uyarınca 34210588898 T.C. kimlik nolu babası Musa KILIÇ'ın VELAYETİ ALTINA ALINMASINA,

2-Karardan bir suretin tebliğ edilmek ve hükümlünün şahsi dosyasına konmak üzere ihbar eden ceza infaz kurumu müdürlüğüne gönderilmesine, bir suretin de re'sen vasiye tebliğine,

3-Kısıtlı hakkında velayet hükümleri uygulanacağından velinin mahkememize hesap vermesine yer olmadığına, 4787 ve 5133 sayılı yasalar uyarınca KISITLININ MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TASARRUF DİĞER BENZERİ TALEPLER İÇİN VELİNİN AİLE MAHKEMESİNE MÜRACAATI HUSUSUNUN MUHTARİYETİNE,

4-Karardan bir suretinin hükümlünün ceza evine girmeden önceki yerleşim yerinde resen ilanına,

5-Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair; velinin yokluğunda gerekçeli kararın veliye tebliğinden itibaren kısıtlama kararına karşı 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinafı kabil, TMK m.422 uyarınca velinin sıfatına ve kaçınma sebebine karşı ise öğrenme ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde denetim makamı olan Büyükçekmece Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 31/01/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/04/2024

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Basın No: ILN02022410