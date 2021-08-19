Büşra Ayaydın kimdir ve kaç yaşında? Büşra Ayaydın hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Büşra Ayaydın, katıldığı bir YouTube programında tesettüre girme sürecini anlattı. Büşra Ayaydın hikayesini anlattıktan sonra biyografisi merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Büşra Ayaydın kimdir ve kaç yaşında?

Fatma Büşra Ayaydın 27 Ekim 1994 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi Çakır karakteri ile genç yaşta dizilerle tanıştı. Ayaydın, lise yıllarında oyunculuk hayatına dahil oldu ve kısa zaman içerisinde kendisini geliştirerek günümüzün beğenilen oyuncularından birisi haline geldi. Büşra Ayaydın genç yaşına rağmen birçok başarılı projede rol aldı.

Büşra Ayaydın kısa süre önce katıldığı bir Youtube programında tesettüre girmek sürecini şöyle anlattı:

Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime ‘Ben ne yapıyorum’ dedim. Çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim." İfadelerini kullandı.

Büşra Ayaydın hangi dizilerde oynadı?

Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde yer alan oyuncu son olarak Siccin 3 filmi ile vizyonda olmuştu.