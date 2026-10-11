Bursa’dan DHL eCommerce filosuna yerli üretim gücü!

Tofaş ile DHL eCommerce arasında 2025 yılında başlayan iş birliği, kısa sürede büyüyerek önemli bir filo projesine dönüştü. İş birliği kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen sembolik araç teslim törenine DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz ve FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç katıldı. İş birliği kapsamında FIAT’ın Scudo ve Ducato modelleri, DHL eCommerce’ün Türkiye operasyonlarında kullanılmak üzere tercih edildi.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, iş birliğinin kısa sürede ulaştığı ölçeğin markanın yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, “DHL eCommerce gibi global ölçekte güçlü, yüksek hacimli ve dinamik bir lojistik operasyonunu yöneten bir markanın Türkiye’deki filo ihtiyaçlarında FIAT’ı tercih etmesini çok değerli buluyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirirken yerli üretim gücümüzü FIAT’ın ticari araçlardaki köklü deneyimiyle birleştiriyoruz. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Scudo’nun DHL eCommerce filosunda önemli bir yer edinmesinden gurur duyuyoruz. Bu iş birliğini uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak görüyor, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, Türkiye’deki filo yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “Müşterilerimize güvenilir ve yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için operasyonel kapasitemizi geliştirmeye ve ağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’de filonun yenilenmesine yönelik yatırımlarımızla artan teslimat hacmine daha güçlü, verimli ve esnek bir altyapıyla cevap vermeyi, aynı zamanda daha modern bir filo oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların DHL eCommerce Türkiye’nin büyümesini ve hizmet kalitesini destekleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz ise filo yatırımlarının operasyonel süreklilik ve sürdürülebilirlik açısından önemini vurgulayarak, “Büyüyen operasyonlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerimize daha iyi bir teslimat deneyimi sunmak için filomuzu yeniliyoruz. Son iki yılda filomuza 700’ün üzerinde yeni araç dahil ettik. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla filo yaşımızı üç yılın altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil araçların sağlayacağı yakıt verimliliği ve filomuzun gençleşmesiyle çevresel etkimizi azaltmayı, operasyonlarımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da üretilen Fiat Scudo filoda öne çıkıyor

İş birliğinin öne çıkan modellerinden Fiat Scudo, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretiliyor. Orta boy hafif ticari araç segmentindeki model; şehir içi dağıtıma uygun kompakt boyutları, geniş iç hacmi ve farklı gövde seçenekleriyle yoğun lojistik operasyonlarına çözüm sunuyor. Motor seçenekleri, sürüş destek sistemleri ve teknoloji donanımları da profesyonel kullanıcıların güvenlik, kullanım kolaylığı ve verimlilik ihtiyaçlarını destekliyor. Scudo’nun DHL eCommerce gibi yüksek hacimli uluslararası bir şirketin Türkiye filosunda yer alması, modelin şehir içi dağıtım ve operasyonel esneklik açısından sunduğu avantajları ortaya koyuyor.