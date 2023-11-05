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Yerel Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı
Yerel

Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 18:51:00 -
Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletteki ketçaplar ise yola saçıldı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Zeynelbey Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Ö. yönetimindeki 35 BJN 884 plakalı otomobil, Tuğrul H.'nin (17) kullandığı 16 AVP 169 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletteki ketçaplar da yola saçıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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