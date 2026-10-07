Bursa'da otomobilin çarptığı yaya, yan aynaya tutunup yola savrulmaktan kurtuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Yıldırım'da 6 Ekim'de ara sokaktan caddeye çıkan otomobil yolu geçen yayaya çarptı; hafif yaralanan yayanın kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin çarptığı yaya, sıçrayıp sürücü tarafındaki yan aynaya tutunarak yola savrulmaktan kurtuldu. DHA'nın haberine göre 6 Ekim'de saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada yaya hafif yaralandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üstüne doğru gelen otomobili fark eden yayanın araç kendisine çarptığı sırada sıçrayıp ön cama çarptığı görüldü.
Yayanın kaldırıma doğru yürüdüğü, çevredeki vatandaşlar ile otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişinin de yardımına koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.