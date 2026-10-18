Bursa'da evde yangın çıkaran bulaşık makinesinin üreticisine 135 bin TL ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan Kevser Kandemir'in evinin mutfağında 2022 yılında, gece çocuklarıyla uyuduğu sırada yangın çıktı. Yangının bulaşık makinesinden kaynaklandığının belirlenmesi üzerine Kandemir'in üretici firmaya açtığı davada Bursa 4'üncü Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak kusurlu bulduğu beyaz eşya firmasına 85 bin 418 lira 50 kuruş maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 135 bin 418 lira 50 kuruş ceza verdi.

İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ön incelemelerde yangına mutfaktaki bulaşık makinesinin neden olduğu belirlendi.

Yangının kaynağı fiş bağlantı noktasındaki elektriksel ark

Bilirkişi raporunda yangının, "bulaşık makinesinin prize takılı fiş bağlantı noktasında meydana gelen elektriksel ark" sonucu çıktığı ifade edildi. Kandemir'in avukatı Selin Aydeniz'e göre alınan bilirkişi raporları üründe "gizli ayıp" bulunduğunu doğruladı.

Yangından kısa süre önce eşini iş kazasında kaybetti

Avukat Aydeniz, müvekkilinin 2022'de satın aldığı beyaz eşyanın gizli ayıptan kaynaklı alev alması sonucu çıkan yangının evin diğer alanlarına da sirayet ettiğini, Kandemir ve çocuklarında ciddi mağduriyet yarattığını anlattı. "Müvekkilimiz aslında olay tarihinden önce çok yakın bir zamanda eşini de vahim bir iş kazasında kaybetmiş, çocuklarıyla yaşayan bir anne" diyen Aydeniz, Kandemir'in olayın ardından hem evinden mahrum kaldığını hem de çocuklarıyla birlikte ciddi bir psikolojik travmayla mücadele ettiğini söyledi.

Firma kararı istinafa taşıdı, yargılama sürüyor

Olayın bildirilmesinin ardından delil tespit davası açtıklarını, davanın lehlerine sonuçlanmasının ardından maddi ve manevi tazminat talebiyle konuyu yargıya taşıdıklarını aktaran Aydeniz, "Dosya lehimize sonuçlandı ilk derece mahkemesinde" dedi.

Karar henüz kesinleşmedi. Aydeniz'in aktardığına göre dosya karşı tarafça istinafa taşındı ve yargılama sürüyor. Avukat, kararı tüketiciler açısından "emsal" olarak değerlendirdi: "Bu dosya da bizim için bu noktada emsal bir nitelik taşıyor." Aydeniz'e göre tüketicinin hakları satın alma işlemiyle sona ermiyor; beyaz eşya veya televizyon gibi bir üründe sonradan ortaya çıkan gizli ayıp nedeniyle yangın ya da başka bir mağduriyet yaşandığında, ürünün alındığı firmaya karşı hak talep edilebiliyor.