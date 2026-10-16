BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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T.C

BURSA

15. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/991 Esas

KARAR NO: 2026/577

DAVALI: SİNAN SÜRER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayetin Düzenlenmesi davasının yapılan yargılamasında;

31*******74 TC Kimlik Numaralı SİNAN SÜRER'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden velayetin değiştirilmesi talebi ile açılan davada, davanın kabulüne, Müşterek çocuk Devin Rossa Sürer'in geçici (tedbiren) velayetinin TMK'nın 336/2. maddesi uyarınca davacı anne Zeynep Sürer'e verilmesine, geçici (tedbiren) Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında; her ayın 1. ve 3. Hafta sonu Cumartesi saat 09:00'dan pazar günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2.günü saat 09:00'dan 3. günü saat 17:00'a kadar, babalar günü sabah saat 09:00'dan akşam saat 17:00'a kadar, her yıl 1 Temmuz saat 10.00'dan 31 Temmuz saat 17:00'a kadar ve Sömestr tatillerinin 1. Günü saat 10:00'den 7. Günü saat 17:00'a kadar babaya verilmek suretiyle şahsi münasebet tesis edilmesine, Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcından, dava açılırken davacı tarafından peşin yatırılan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60-TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davacı tarafından yapılan 615,40 TL peşin karar ve ilam harcı ile 615,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 1.230,8 TL harca ilişkin giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Yargılama sırasında davacı tarafça yapılan 8 adet normal tebligat ücreti 1.900,00 TL, 1 adet KEP ücreti 2,90 TL olmak üzere toplam 1.902,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeni ile suç üstü ödeneğinden karşılanan 5 tane KEP ücreti 14,50 TL, 1 tane normal tebligat ücreti 210,00 TL, 1 adet İlanen tebligat ücreti 26.510,40 TL olmak üzere toplam 26.734,90 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince tespit olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar davalı Sinan Sürer'e ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02570704