BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TAHSİSLİ NİLÜFER İLÇESİ KAYAPA VE KURUÇEŞME MAHALLELERİ SINIRLARI DAHİLİNDE 185 HA. ALANDA, BURSA BATI BÖLGESİ ENTEGRE KATI ATIK BERTARAF (BEKAB) TESİSİ YAPIM İŞİNİN YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI İŞİ

1- “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Tahsisli Nilüfer İlçesi Kayapa Ve Kuruçeşme Mahalleleri Sınırları Dahilinde 185 Ha. Alanda Bursa Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf (BEKAB) Tesisi Yapım İşinin Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde Yaptırılması İşi” 3996 sayılı Kanuna ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesine göre Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.



Projenin kapsamı; tesise gelecek olan belediye atıkları ve tehlikeli olmayan sanayi atıklarını işleyecek olan BEKAB Tesisinin kurulması ve işletilmesi işinden oluşmaktadır.



İhale, tesisin brüt geliri üzerinden %5’den(yüzde beş) az olmamak üzere en yüksek oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.



İşin süresi; ilk yatırım süresi en fazla 4 yıl ve işletme süresi 25 yıl olmak üzere, sözleşme tarihinden itibaren toplam 29 (Yirmidokuz) yıldır.



2- İhale, 13/12/2023 Çarşamba saat 11:30’da Encümen Toplantı Salonunda (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1 Osmangazi/BURSA) yapılacaktır. Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilere, ihalenin ikinci oturumunun yapılacağı yer, tarih ve saati bilahare bildirilecektir.



3- İhale şartnameleri ve ekleri, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nde (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No:1 Osmangazi/BURSA) ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 30.000,00-TL (OtuzbinTürkLirası) bedel ile aynı yerden temin edilebilecektir.



4- İhaleye katılacak olanların aşağıda belirtilen belgeleri Dış Zarf içinde sunmaları gerekmektedir:

Teklif mektubu (İç zarf içinde sunulacaktır). Kanuni İkametgâh. Türkiye'deki tebligat adresi (Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye'deki adresleri), e-posta adresi ve KEP adresi. İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot firmanın tebligat adresi, e-posta adresi ve KEP adresi. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. İsteklilerin son durumlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcı için ülkelerindeki ilgili makamlarından alınmış belge. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadıklarına dair taahhütname Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname. Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekilin noter onaylı imza beyannamesi. İstekli ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi. Banka referans mektubu. Finansman için niyet mektubu. Bilanço ve eşdeğer belgeler. İş hacmini gösteren belgeler. İş deneyim belgeleri.



a) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan tek bir sözleşme kapsamında, benzer iş olarak; en az 400 ton/gün atığı işleyecek kapasitede ön işlem (atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını arttırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra eden), tesisi kurmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecek ancak fiziksel işlem tek başına benzer iş olarak yeterli olmayacaktır.



b) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında en az 400 ton/gün atığı işleyecek kapasitede ön işlem (atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını arttırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra eden), tesisini en az 5 yıl süreyle işletmiş veya işletiyor olmak benzer iş olarak kabul edilecek ancak fiziksel işlem tek başına benzer iş olarak yeterli olmayacaktır.



Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında en az 5 MWh kapasiteli çöp gazı enerji üretim tesisini kurmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) veya b) veya c) nolu maddelerde belirtilen işlerden birine ait sunulacak belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair makbuz. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi [12.000.000,00-TL (OnikimilyonTürkLirası)]. İhale ilan tarihinden sonra, vergi dairelerinden alınmış, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı (Yabancı yatırımcı için bu konuda verilecek taahhüt yeterli kabul edilecektir.). İhale ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) alınmış, SGK prim borcu olmadığına dair belgenin aslı (Yabancı yatırımcı için bu konuda verilecek taahhüt yeterli kabul edilecektir.). İsteklinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kira, ecrimisil, ceza, intifa hakkı, tahsis bedeli vb. birikmiş borcu bulunmadığı ve/veya haklarında tahsil davası açılmadığı hakkında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı. Varsa zeyilname. Yer görme belgesi. (Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nden alınacaktır.) Toplam yatırım tutarı (Metraj cetvelinde gösterilen bölümlere ait toplam yatırımını gösteren maliyet hesabı) Görev konusu işle ilgili şirket kuracaklarına dair taahhütname. Toplam sabit yatırım tutarının ne kadarının öz kaynaktan ne kadarının kredi yoluyla sağlanacağına dair taahhüt belgesi (ortak girişim halinde, ortaklarca sermayeye katılım payını gösteren taahhüt belgesi). İhalenin yapıldığı tarihte Yapı Müteahhitliği Bilgi Sisteminde (YAMBİS) aktif olduğunu belirten Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesine ilişkin taahhütname.



5- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.



6- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



8- Dış zarf, 12/12/2023 saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1 Osmangazi/BURSA) teslim edilecektir.



9- Telgrafla ve faksla yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

www.bursa.bel.tr

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Basın No: ILN01923538