Bursa 7. İcra Ceza Mahkemesinin 2023/12 Esas 2023/164 karar ve 13/07/2023 tarihli dosyasında sanık Hikmet Çoruh hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olup



1- Sanık HİKMET ÇORUH 'ın atılı kanuni ibraz süresi içinde ibrazında , Türk Ekonomi Bankası İnönü cad. Malatya şubesine ait 30/10/2022 keşide tarihli 237.000,00 TL bedelli 7016666 seri nolu çekle ilgili olarak ''karşılıksızdır'' işlemine yapılmasına sebebiyet verdiği sabit olduğu anlaşılmakla , suçu işleyiş biçimine suç kastının yoğunluğuna , suç konusu çekin miktarına eylemine uyan 5941 sayının kanunun 5/1 maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 1500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



2- Hükmedilen Adli Para Cezasının TCK. 52/2 maddesi uyarınca sanığın daha lehine uygulama olması göz önüne alınarak 1 gün karşılığı takdiren 100,00 TL den 150.000,00 TL OLARAK BELİRLENMESİNE ( sanığın 150.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına , ancak 5941 sayılı Kanunun 5/1 maddesi gereği hükmolunan adli para cezasının miktarı , çekin karşılıksız kalan miktarından az olmayacağından , muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarda gözetilerek sanığın neticeten çekin karşılıksız kalan miktarı olan 233.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına )



Hususu tarafınıza ihtar ve ilalen tebliğ olunur. İş bu ilanın bir sureti mahkememiz divan hanesine de asılmıştır.

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Basın No: ILN01894802