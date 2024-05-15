BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/775 Esas



KARAR NO : 2024/128

DAVACI : NURAN YILMAZ

VEKİLİ : Av. MUSTAFA ONURALP ERTE

DAVALILAR : 1- AHMET ÇELİK Ataevler Mah. Fuzuli Cd. N12 D.1 Nilüfer/ BURSA

2- MUSTAFA ÖZTÜRK Karaoğlan Cd.Lofcalı Ali Sk.N.12 Mustafa K.Paşa/ BURSA

Davacı NURAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulüne, Antalya 10. İcra Müdürlüğünün 2019/8402 E. Sayılı dosyasında takibe konulan 16/02/2018 tarihli 760.000,00 TL bedelli ve 16/03/2018 tarihli 780.000,00 TL bedelli 2 adet senetten dolayı davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine,

2-Harçlar Yasası gereğince; alınması gereken 105.197,40- TL harcın peşin alınan 26.299,35- TL den mahsubu ile 78.898,05- TL harcın davalılardan tahsiline,

3-7155 sayılı Kanunun 23. Maddesi ile 6325 sayılı Kanunun 18/A-12-13 maddeleri uyarınca 1.360,00 TL arabuluculuk ücretinin davalılardan alınarak hazineye ödenmesine,

4-Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazılı 28.769,16-TL yargılama gideri ile peşin alınan 26.299,35-TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı yararına ölçümlenen 195.200,00-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde taraflarca yatıralan avansın kullanılmayan kısmının HMK 333.md. uyarınca yatıranlarına iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalı Recep Ürel vekilinin yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 07/02/2024

İş bu kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02031222