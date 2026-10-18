Burhanettin Duran'dan Azerbaycan mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum. Sarsılmaz bir kardeşliğe ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize esenlikler diliyorum."