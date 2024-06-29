BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2024-06-29 00:00:00 -
BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
Belediyemize ait aşağıda belirtilen dükkanların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi geresi açık artıma ihale usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
|SIRA NO
|HAL DÜKKAN NOLARI
PAZAR MAH. 501 ADA 3 PARSEL
|KULLANIM ALANI M2 Sİ
|10 YILLIK KİRA MUHAMMEN BEDELLERİ KDV HARİÇ
|% 3 GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI
|İHALE TARİH VE SAATİ
Burdur Söğüt Belediye Başkanlığı
|1
|11 Nolu Hal Dükkanı
|200.00 M2
|5.000.000.00 TL
|150.000.00 TL
|11.07.2024 Perşembe
SAAT 11.00
|2
|12 Nolu Hal Dükkanı
|200.00 M2
|5.000.000,00 TL
|150.000.00 TL
|11.07.2024 Perşembe
SAAT 11.15
|3
|13 Nolu Hal Dükkanı
|200.00 M2
|5.000.000,00 TL
|150.000.00 TL
|11.07.2024 Perşembe
SAAT 11.30
Not: İhale süreci, istenen evraklar ve ihale şartnamesi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0248 487 80 29 nolu telefonu arayarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden bilgi alabilirler.
#ilangovtr
Basın No: ILN02052961