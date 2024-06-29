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Resmi İlanlar BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-06-29 00:00:00 -

BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI
BURDUR/SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Belediyemize ait aşağıda belirtilen dükkanların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi geresi  açık artıma ihale usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 

SIRA NO HAL DÜKKAN NOLARI
PAZAR MAH. 501 ADA 3 PARSEL		 KULLANIM ALANI M2 Sİ 10 YILLIK KİRA MUHAMMEN BEDELLERİ KDV HARİÇ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI İHALE TARİH VE SAATİ
Burdur Söğüt Belediye Başkanlığı
1 11 Nolu Hal Dükkanı 200.00 M2 5.000.000.00 TL 150.000.00 TL 11.07.2024  Perşembe
SAAT 11.00
2 12 Nolu Hal Dükkanı 200.00 M2 5.000.000,00 TL 150.000.00 TL 11.07.2024 Perşembe
SAAT 11.15
3 13 Nolu Hal Dükkanı 200.00 M2 5.000.000,00 TL 150.000.00 TL 11.07.2024 Perşembe
SAAT 11.30


Not: İhale süreci, istenen evraklar ve ihale şartnamesi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0248 487 80 29 nolu telefonu arayarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden bilgi alabilirler. 

#ilangovtr

Basın No: ILN02052961