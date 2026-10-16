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Yerel Burdur’da feci olay: Yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti!
Yerel

Burdur’da feci olay: Yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti!

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Burdur’da feci olay: Yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti!

Burdur’un merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana gelen acı olayda, 85 yaşındaki Dudu Şimşek yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti. Saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, talihsiz kadın dışarı çıkamayarak alevlerin arasında kaldı.

Burdur’da Dudu Şimşek (85), yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Üzücü olay, saat 16.10 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Dudu Şimşek'in yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DIŞARI ÇIKAMADI

Kısa sürede barakayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, barakada bulunan 85 yaşındaki Dudu Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Dudu Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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