BURDUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/230 Esas

KARAR NO : 2022/185

DAVALI : YUSUF ALPER ONUR - 26059396000 T.C. Kimlik Numaralı, Behçet Ayhan ve Yüksel oğlu, 09/01/1958 doğumlu, Burdur Merkez Sakarya mahallesi, Cilt No : 24, Aile Sıra No : 11, Sıra No: 22 nüfusunda kayıtlı. 3 RUE JEAN MACE FONTENAY S/S BOIS 94120 FRANSA/FONTENAY

Mahkememizin 19/07/2022 tarih, 2020/230 Esas ve 2022/185 Karar sayılı ilamı ile;

"A-ASIL DOSYA YÖNÜNDEN;

1-Davacı tarafından açılan davanın kabulü ile, Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 26 parsel sayılı davalı Necla Taşçı adına kayıtlı taşınmazın tamamının TAPU KAYDININ İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 25 parsel sayılı taşınmazdaki hissedarlardan Hacıömer mahallesi 357 ada 26 parsel adına olan hissenin TAPU KAYDININ İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 37.180,48 TL olarak TESPİTİNE,

4-Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 25 parsel sayılı taşınmazdaki hissedarlardan Hacıömer mahallesi 357 ada 26 parsel adına olan hissenin kamulaştırma bedelinin 24.488,26 TL olarak TESPİTİNE,

B-BİRLEŞEN 2021/162 E. 2021/313 K. SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;

1-Davacı tarafından açılan davanın kabulü ile, Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 25 parsel sayılı taşınmazdaki hissedarlardan Hacıömer mahallesi 357 ada 28 parsel adına olan hissenin ve Hacıömer mahallesi 357 ada 35 parsel adına olan hissenin TAPU KAYITLARININ AYRI AYRIİPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Burdur ili, Merkez ilçesi, Hacıömer mahallesi,357 ada 25 parsel sayılı taşınmazdaki hissedarlardan Hacıömer mahallesi 357 ada 28 parsel adına olan hissenin kamulaştırma bedelinin 32.886,60 TL , Hacıömer mahallesi 357 ada 35 parsel adına olan hissenin kamulaştırma bedelinin ise 32.886,59 TL olarak TESPİTİNE," karar verilmiş,

Mahkememizce yapılan tüm yurtiçi ve yurtdışı tebligatların iade dönmesi, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan adres araştırmasında adresinin tespit edilememesi sebebiyle, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tescil yönünden kesin olduğu, bedel yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/06/2026

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Basın No: ILN02485229