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Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik” Semineri

Araştırmacı-Yazar Burak Çileli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin organize ettiği programlarına devam ediyor. Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde verilecek seminerin bu ayki konusu “Avrupa-Merkezcilik” başlığını taşıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:05
Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik” Semineri

Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da Hıristiyan bir teröristin bir camiye saldırarak 49 Müslümanı şehit etmesi neticesinde maskesi daha da düşen Batı’nın ve içimizdeki Batıcı zihniyetlilerin tutumları vesilesiyle tarihi, dini, kültürel ve coğrafi farklılıklarıyla Doğu ve Batı ayrımı bir kez daha gündeme oturdu.

Kökü Eski Yunan’a dayanan Batı medeniyeti, günümüze kadar geçirdiği tarihi süreçlerin her bir safhasında, kendisinin “mutlak hakikat”i temsil ettiği zannıyla Doğu medeniyetlerini farklı isimlerle yaftalayarak ötekileştirmiştir. Nihayet post-modern döneme gelindiğindeyse, yine Batılı entelektüeller tarafından bu mutlakçı bakış açısı farkedilmiş, “Avrupa-merkezcilik” adıyla eleştirilere mevzu olmuştur. Türkiye’de bu alanda henüz emekleme dönemindeki çalışmalar, çoğunlukla Batılı postmodern aydınların perspektifini yansıtır.

Burak Çileli, seminerinde bu konulara özetle değindikten sonra, Doğu ve Batı ayrımının kökenine, Doğu ve Batı’nın kendi içinde mahiyetine, kendi kendilerine ve birbirlerine bakışlarına değinecek.

Öte yandan “Avrupa-merkezcilik” eleştirisinde Batı’nın her dönemde ortaya koyduğu görüşlerin “mutlak”çı karakterini temelinden eleştiren postmodern yaklaşım, doğruyu ne derece temsil etmektedir? Merkezci bakış açısı, eleştiri konusu mu olmalıdır, yoksa içi “iyi, doğru ve güzel”in prensiplerini mutlak olarak koymuş İslâmî bir yaklaşımla mı doldurulmalıdır? Bu bakımdan Çileli, bir veçhesiyle Avrupa-Merkezcilik eleştirisi yaparken diğer yönüyle de postmodern eleştirinin eleştirisini de yapacak.

Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli, seminerinde eleştiri paradigmasını, Necip Fazıl’ın ve Salih Mirzabeyoğlu’nun “öz”cü karakterdeki Büyük Doğu-İBDA fikriyatı üzerine bina edecek.

Seminere giriş serbest

23 Mart 2019 Cumartesi
Saat 18:30
İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:05
  1. Araştırmacı-Yazar Burak Çileli
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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