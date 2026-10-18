Buca’da gece yarısı kanlı hesaplaşma! Restorandaki bıçaklı kavgada işletme sahibi hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İzmir’in Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi’nde gece saatlerinde bir restoranda işletme sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği arbedede ağır yaralanan 42 yaşındaki işletme sahibi Cavit Pekşen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İzmir Buca'daki 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gece saatlerinde iş yeri sahibi ile bir müşteri arasında tartışma çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada yaralanan 42 yaşındaki Cavit Pekşen hastanede hayatını kaybetti, 40 yaşındaki T.T. ise tedavi altına alındı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi, jandarma soruşturma yürütüyor.
İzmir'in Buca ilçesinde, restoranda çıkan bıçaklı kavgada işletme sahibi Cavit Pekşen (42) hayatını kaybetti, müşteri T.T. (40) yaralandı.
RESTORANDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, gece saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Pekşen ve T.T. yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekşen, hayatını kaybetti. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.