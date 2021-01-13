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Medya Bu yüzden vazgeçti! Uyanış Büyük Selçuklu’da ‘Melik ve oğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar
Medya

Bu yüzden vazgeçti! Uyanış Büyük Selçuklu’da ‘Melik ve oğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hikayesi Youtube’de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:58:00 -

Yapımcı Emre Konuk, oyuncular Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Sevda Erginci ve Leyla Lydia Tuğutlu Uyanış:Büyük Selçuklu dünyasını anlattı.

Hem aksesuarları hem de mekanları ile çok konuşulan dizinin, önemli karakterleri anlatıldı.

Uyanış Büyük Selçuklu 17. Bölümü heyecanla beklenirken Emre Konuk, çok uzun bir hazırlık döneminden sonra diziye başladıklarını söyledi ve bu başarının perde arkasındaki gerçekleri açıkladı.

Buğra Gülsoy ise Melikşah’ın ülkesinin sınırlarını genişleterek altın çağı yaşattığını söyledi. Gülsoy, Melikşah’ın Sultan olmasının yanı sıra devlet için oğlundan vazgeçen bir baba olduğunu söyledi.

Diziye damga vuran Sencer karakteri ile ilgili konuşan Ekin Koç, ‘karakterim aslında travma yaşamış birisi, babasının onu terk ettiğini ve hükümdar olduğunu öğreniyor. Melik olmanın getirdiği ayrıcalıklardan yoksun bırakılıyor. Dolayısıyla iç dünyasında değersiz kılmış kendini. Bir nefer olarak, asker olarak kendini öne çıkarıyor’ dedi.

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