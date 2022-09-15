Bu sapığı ülkemizde istemiyoruz!

Sanat adı altında İslam’la alay eden şarkıcılardan İranlı asıllı Mohsen Namjoo, Türkiye’de istenmiyor. Kur’an ayetleri üzerinden yaptığı şarkılarla yüce kitabımızla alay eden ve İran tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şarkıcı Mohsen Namjoo’nin aralık ayında Türkiye’de 5 şehirde konser verecek olması tepkiyle karşılandı.

Tepkiler çığ gibi

2-10 Aralık tarihleri arasında kaçtığı ABD’den Türkiye’ye gelerek İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da sahneye çıkarılacak olan Namjoo’nun, Kur’an uğruna nice şehitlerin verildiği topraklarımıza ayak basmaması için Müdafaa-i İslam Hareketi’nin sosyal medyada başlattığı kampanya çığ gibi büyürken; Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

“Hiç kimsenin dini inanışına, yaşam tarzına, fikri düşüncesine, siyasi tercihine müdahale hakkımız olmadığı gibi, ötekileştirme ve dışlama yetkimiz de yoktur” diyen Çopursuz, şunları dile getirdi:

“Kişilerin mensup oldukları değerlere karşı aidiyet duygusu içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim müntesibi bulunduğumuz değer din ise; hal ve hareketlerimize, yaşam anlayışımıza, sonuç olarak bütün hal ve hareketlerimize daha da dikkat edip özenle temsil etmek durumundayız. Bu manadan olmak üzere, zaman zaman nahoş olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de; ülkesinde dahi kabul edilmeyen İranlı bir sanatçının önümüzdeki süreçte cennet yurdumuzun bazı yerlerinde sözde ‘sanatını’ icra edecek olmasıdır.

Uyanık olmalıyız

“Herkes bilmeli ki, 85 milyonun tamamı olmasa bile kahir ekseriyeti dindar ve manevi değerler uğrunda canını feda edecek anlayışa sahip. Mukaddes değerlere karşı son derece duyarlı bir necip millete sahibiz. Dolayısıyla her kesimin desteğine ihtiyacı olan ve hangi görüşte olursa olsun her bir siyasi düşüncenin, grubun ve çevrenin hassasiyetler karşısında kendilerine çeki düzen vermeleri icap eder. Geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de çocuklarımızın, gençlerimizin ve aziz milletimizin benliğini elinden alacak bütün gösteri ve faaliyetlere karşı yetkililerimizin de duyarlı ve uyanık olmalarına ihtiyaç vardır.

Fırsat verilmemeli

“Zira aziz milletimizin inancı ile alay eden, onları değersizleştirmeye çalışan kim olursa olsun, asla ve kat’a faaliyetlerine izin verilmemeli, müsamaha dahi gösterilmemelidir. Hele hele mukaddes kitabımız ilahi nizam Kur’an-ı Kerim’e karşı edepsizliğini ortaya koyan ve bu hareketinden dolayı ülkesinden kovulan bir kişinin yüzde 99’u Müslüman olan cennet yurdumuza kabul edilecek olması kesinlikle doğru değildir ve bu kişiyi ülkemize kabul edenler kim veya kimler olursa olsun şüphesiz necip milletimizin hassasiyetlerinin farkında değillerdir. Sonuç olarak mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’le alay eden İran asıllı Mohsen Namjoo’yu ülkemizde görmek istemiyoruz. Ülkemize kabul edilir ise şayet, kabul edenler de şimdiden uyarıyoruz.”