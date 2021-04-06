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Medya Bu olayla daha çok konuşulacak! Bir Zamanlar Kıbrıs fırtınası
Medya

Bu olayla daha çok konuşulacak! Bir Zamanlar Kıbrıs fırtınası

TRT’de ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2.bölümü 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:22:00 -

TRT 1 ekranlarında başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ilk bölümüyle etkisini gösterdi.

İlk bölümünde sosyal medyada büyük ses getiren diziye hükümet kanadından da çeşitli açıklamalar yapıldı. Dizi yürek yakan görüntüleriyle uzun süre gündemde kaldı.

Bir Zamanalar Kıbrıs dizisinin 2.bölümü 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.

20 bin Kıbrıs Türk’ü göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam ederken Kemal karakteri kafileye liderlik edecek. Lefkoşa düşürülerek Türk liderler esir alınacaktır.

Ankaralı Türkleri rahatlatmak için hamlelerini yapmaya başlayacak. Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler amansız mücadelenin içine girecek.

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