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Gündem Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi öldü
Gündem

Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi öldü

İstanbul Şişli’de düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı bir konserde fenalaşan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) hastaneye kaldırıldı. F.A. hayatını kaybederken, diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İlk incelemede sapkınlık temalı gösterilerin ve ışık oyunlarının sergilendiği konserde alkol servisi yapıldığı ve uyuşturucu kullanıldığı, ölüm ve rahatsızlıkların da bu nedenle yaşanmış olabileceği öğrenildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken, T.M. ve M.S.R.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

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