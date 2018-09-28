Bu karar kurşundan daha ağır

Toplumda infiale neden olan yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. ABD talimatlı FETÖ’cülerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe gecesinde selâ okuyan imam ve müezzinlere saldıran vandalları serbest bırakan mahkemeye tepki yağıyor. 23 sanıktan 20’sini salıveren, 3 kişiye ise uyduruk cezalar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vicdanları yaraladığını belirten hukukçular ve 15 Temmuz gazileri, saldırganların “kamu malına zarar” suçlamasıyla değil, darbeye yardım ve yataklık gerekçesiyle yargılanması gerektiğini söylediler.

‘DARBEYE YARDIM’DAN YARGILANMALILAR

Mahkeme kararına tepki gösteren Avukat Yahya Turan, kararın 15 Temmuz ruhuna gölge düşürdüğünü ifade etti. Yargılama usulünün yanlış olduğuna değinen Yahya Turan, “Zanlıların eylemi savcılarca kamuya zarar olarak değerlendiriyor ama bu darbeye yardım ve yataklık suçudur.” dedi. Saldırının darbe gecesi yapıldığı için darbeye yardım ve yataklık olarak değerlendirmenin daha doğru bir yargılama süreci oluşturacağını kaydeden avukat Turan, “Sonuçta darbeye bir çağrı var, talimat var. Selaların susturulmasına yönelik darbeciler arasında yazışmaların olduğu da tespit edilmiş durumda. İzmir’de ise birileri bunu kendisine vazife olarak görüp gidip selayı durdurmaya çalışıyor. Yargılaması yapılan 23 sanığın tamamı darbeye fiilen iştirak etmiş oluyorlar. Bu vakada da diğer bölgelerdeki benzer olaylardaki saldırganların tamamı aynı darbeciler gibi yargılanmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

DARBECİLER SİLAH KULLANDI ONLAR DA SOPA

Turan sözlerini şöyle sürdürü: “Yargılamanın usulü çok önemli. Çünkü darbeye nasıl silahla katılan kişi oluyorsa aynı şekilde bunlar da sopa kullanıyor, cebir ve şiddet eyleminde bulunuyor. Bu da silahtır ve darbeye yardım yataklık veya darbeye katkı olarak değerlendirilmelidir. Bu insanlar darbeye destek talimatı almış gibi kabul edilerek darbeye fiili eylemle katıldığı kabul edilmelidir. Örgüte üyelik değil de doğrudan darbeye yardım suçundan yargılanmalılar.”

MAHKEME KARARI BİZİ BİR KEZ DAHA VURDU

Sela okuyan cami görevlilerine saldıranları aklayan mahkemeye bir sert tepki de 15 Temmuz Gazileri Platformu’ndan geldi. “İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar bizi vurmuştur, yaralamıştır.” diyen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut,Akit’e yaptığı açıklamada sitemini dile getirdi. Erol Bulut, “15 Temmuz bu ülkenin bir kaderi oldu ancak ondan ders almak lazım yargımızın da buna uygun davranması gerekiyor. İzmir’deki bu vandallar sela okuyan hocalarımıza saldırarak hem dinimize hakaret etmişlerdir hem de darbe yandaşlığı yapmışlardır. Yargının vandallara karşı bu kadar masumane tutum göstermesi bizi üzmüştür.” şeklinde konuştu.

EY YARGIÇLAR...

“Ha darbecinin kurşunu ha mahkemenin kararı” ifadesini kullanan Bulut, “Kimseden korkmasın yargıçlarımız. Bizim gibi düşünen 80 milyon insan var. Orada birkaç bin kişinin çok sesi çıkıyor diye onların güçlü olduğunu sanmasınlar. Korkak hakim istemiyoruz. Bir canımız var. Onu da alacak olan Allah’tır. Ey yargıçlar verdiğiniz kararlar yarın ruz-i mahşerde yapışmasın. Buradan haykırıyorum, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar bizi vurmuştur, yaralamıştır. Gelecekteki olası darbe durumlarında caydırıcı etkisi olmamış tam tersine teşvik etkisi olan bir karardır bu.”

KURŞUN ACISI GİBİ KARAR

Vandalları içimize salan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına sert çıkan 15 Temmuz gazisi Mahfuz Çöl, “Cesaretimizin tetikleyicisi olan selaları İzmir’de susturmak isteyen canilerin cezasız kalmaları bana bir kurşun acısı daha yaşattı. O insanlar bugün maalesef ve maalesef serbest kaldı. Darbe gecesi hocaefendimize kalkan el tüm 15 Temmuz gazilerine kalkmıştı.” dedi. 15 Temmuz’un tek gurbetçi gazisi olan ve hayatını Fransa’da sürdüren Mahfuz Çöl, gazetemize yaptığı değerlendirmede, “O selalar olmasaydı belki o kadar cesaretli ve heyecanlı olamazdık. Hocalarımız sela vermeseydi belki de canla başla mücadele edip hayatımızı ortaya koyamazdık. Selalar sayesinde anladık ki ülkemiz gerçekten zorda ve bizlere ihtiyacı var. Selalar sayesinde alanlara koştuk, tanklara direndik, darbecilere boyun eğmedik, kurşun yesek de tekrar kalktık göğsümüzü siper ettik... Cesaretimizin tetikleyicisi olan selaları İzmir’de susturmak isteyen canilerin cezasız kalmaları bana bir kurşun acısı daha yaşattı. O insanlar bugün maalesef ve maalesef serbest kaldı. Darbe gecesi hocaefendimize kalkan el tüm 15 Temmuz gazilerine kalkmıştı. O eller tüm şehitlere, tüm şehit yakınlarına kalkmıştı. O sopa darbelerini, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan herkes yüreğinde hissetmiştir. Mahkeme kararı bizleri derinden yaralamıştır.” şeklinde konuştu.

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23’ÜNÜ DE SERBEST BIRAKTILAR

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Torbalı’da selâ okuyan imam ve müezzine saldıran darbe yandaşları mahkemece komik cezalara çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara’yı darp ederek, kamu görevlilerinin görevini yapmasını engelleyen ve kamu malına zarar veren 23 sanıktan 20’si tahliye edildi. 3 zanlı ise 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen komik hapis cezalarına çarptırılmıştı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme bütün sanıkları serbest bırakmıştı.

FARUK ARSLAN

