Bu kafada olan laikçi insanlar var... 3 yaşındaki çocuğa şimdiden alıştırıyorlar

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, bazı çevreler tarafından yürütülen eşcinselliğe özendirme faaliyetleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair önemli değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, “Alkoliklik neyse bu da odur. Sonuç itibariyle insanlar nasıl ki alkole teşvik edilmiyorsa Türk toplumunda; edilmemesi gerekiyorsa... Bazı laikçi seküler insanlar ne yapıyor, 3 yaşındaki çocuğa bira içirmeye çalışıyorlar. Neymiş, küçük yaşta alışsın. Veya sigara içirmeye çalışıyorlar. Bu kafada insanlar var. 3 yaşındaki çocuğa sigara veya alkol içirmeye çalışmak neyse çocukları LGBTİ'lere karşı özendirmeye çalışmak da aynı şeydir. Birisi bu işe kendini kaptırdıysa, nasıl ki alkolik bir insanın kurtulması için tedavi uygulanıyorsa, bu işe kendini kaptıran insanların da tedavi edilmesi gerekir ve oradan kendilerini kurtarmaları gerekir. Elinden tutmamız lazım.” dedi.