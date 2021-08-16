BÜ işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre talep şartlarını taşıyan adaylar, 16.08.2021 - 20.08.2021 tarihleri arasında İŞKUR il

müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların isim listesi 27.08.2021 tarihinde üniversitenin web sayfasında (www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır. Kura çekimi 31.08.2021 tarihinde saat 11:00’da Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleşecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının Dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. Belirlenen adaylar Üniversitenin internet sitesinde (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sınav gün, saat ve yeri Üniversitemiz web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitenin web sayfasında (www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır.

Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir.

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