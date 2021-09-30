Bu havalarda migrene dikkat!

Migren bu sonbahara geçiş zamanlarında en çok yaşanan ağrılardan biridir. Migren özellikle günlük hayatımızı etkileyen bir baş ağrısı çeşididir. Migren genellikle kadınlarda daha fazla yaşanır. Migrenin en önemli ve en belirgin özelliği ise strestir. Stresin günlük zamanımızda ağırlaşan yorgunlukla birlikte migreni tetiklediği bilinmektedir. Migreni azaltmak için ilaçlar ve bitkisel çözümler de mevcuttur.. Şimdi hep birlikte migrene karşı yapılması gerekenlere bakalım:

Migren tedavisinde birçok bitkisel çözüm vardır. Ama en önemli çözüm yolu bol bol su tüketmektir. Migren ağrısını gidermek için bol bol su içilerek bu hastalığa karşı zırha bürünebilirsiniz. Aynı zamanda baş ağrısına soğuk kompreslerde yapılabilir. Ve migren ağrıları için şiddetle tavsiye edilen baş ve şakak bölgelerine ise şifa kaynağı lavanta yağı sürülerek de ağrılar hafifleyebilir.

Migren ağrılarına çözüm yolu olarak kulaktan dolma bilgilerden ziyade uzmanların önerdiği yol haritaları yapılmalıdır. Mesela bunlardan biri muz kürüdür. Muz tüketilerek veya muz suyunu içerek de migrene karşı savaşabilirsiniz. Yine bunlara ilaveten de alovera bitkisinin jelini baş bölgesine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Migren için kesin çözüm ise mutlaka stresten uzak durmanız gerekmektedir. Hayatınızdan stresi uzaklaştırarak migrene karşı 1-0 önde başlayabilirsiniz. Kronik migren hastaları kullandıkları migren ilaçlarını düzenli kullanmalılar. Ayrıca evdeki yöntemler ile birlikte bu ağrılar da giderilebilir. Özellikle papatya ve lavantalar buhara konularak buhar tedavisi de yaparak hastalıkla mücadele edilebilinir. Yine nane, papatya ve fesleğenin de kürleri uygulanarak şifa bulunabilinir. Unutulmamalı ki; çok fazla çikolata tüketimi ise migreni tetikleyen en etkili faktörlerdendir. Migren için çikolatayı fazla yemeyerek hayatımızda idareli kullanmalıyız.

