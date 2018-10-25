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Bu haber Kemalistleri eğitmek amaçlı yapılmıştır!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Andımızı kim yazmıştır? " sorusunu yöneltti.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:57

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararı birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Toplumun hemen her kesiminden bu karara destek gelirken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bizim tek andımız İstiklal Marşı'dır ve başka da and tanımayacağız dedi.

Akit Soruyor ekibi olarak "Andımız'a" ilişkin ilk yaptığımız röportajda "Andımız" isimli metinin yeniden okutulmasını desteklemeyen kişileri yayınlamıştık.

Vatandaş, Danıştay'ın 'Andımız' kararına tepkili!

Bugün de Danıştay'ın andımız kararını gündemimize aldık. İstanbullulara mikrofon uzattık. Bu ırkçı ve ayrıştırıcı metnin kim tarafından kaleme alındığını sorduk. Röportajımızda "Andımız" kararına destek verenleri seçtik. Andımız'ın öğrencilere okutulması gerektiğini düşünenlerin çok sevdikleri bu metni kimin kaleme aldığını bilmemesi ise manidardı. Sorumuza ağırlıklı olarak bilmiyorum cevabını verenlerin yanı sıra Mustafa Kemal yazmıştır diyenler de oldu. İşte bu röportajımızdan yola çıkarak kendilerine öğretici olabilmek amacıyla bu haberi paylaşma gereği duyduk.

"Andımız" metni Reşit Galip tarafından kaleme alınmıştır.

Reşit galip Mustafa Kemal'e kafa tuttu

Reşit Galip, ya da Mustafa Reşit Baydur; Rodoslu, eski İttihatçı, Şeyh Sait'i astıran İstiklal Mahkemesi'nin hukukçu olmayan üyesidir. Atatürk'e kafa tutmuş ve onu Rus lokantacı karı-kocaya İş Bankası'ndan verilecek usulsüz bir krediye aracılık etmekle suçlamıştır. Atatürk onu sofradan kovduğunda "Bu, milletin sofrasıdır; kaldıramazsınız!" diyerek kafa tutunca, Atatürk sofrayı terk etmiştir. Daha sonra onu affettiğinde iki asker çağırıp iskemlesinden kaldırtmış ve mealen "Ahan da biz adamı istersek böyle kaldırtırız." diye aşağılamıştır.

Akli dengesi bozuk bir ırkçı!

Birinci Türk Tarih Konferansı'nda Türk ırkının özelliklerini "uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırk" olarak tanımlamıştır. Biraz daha ileri giderek "Müslümanlık: Türk'ün milli dini" adlı tezinde, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Muhammed (S.A.V)'in Türk olduğunu iddia etmiştir.

Çocuklarına yazdığı metni bütün öğrencilere dayattı

Prof. Afet İnan; 'Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler' adlı eserinde onu şöyle anlatmıştır:

"1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi. O, heyecanla Çankaya Köşkü'ne geldiği vakit, Atatürk'ün yanında bana bir kağıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. 'Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı' dedi…"

Kafatasçı Galip, kızlarına bir 23 Nisan sabahı aşka gelerek yazdığı manzumeyi, daha sonra bütün öğrencilere mecburi olarak okutmak için 1933 yılında bir genelge yayımlatmıştır. 1972 yılında, yine bir genelgeyle ‘Andımız'a eklemeler yapılmıştır. And, 29 Ağustos 1972 ve 1997 yılında ikinci defa değiştirilmiştir. "Öğrenci Andı"nın günümüzde söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarihinde 2481. sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. Maddesiyle belirlenmiştir.

Galip'in tekbir ve ezanın Türkçeleştirilmesi icraatleri

Öte yandan ilk Türkçe ezan çevirisini yapan kişi de Andımız isimli metnin yazarı Kafatasçı Reşit Galip'in ta kendisidir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:57
  1. İstanbul
  2. Reşit Galip
  3. Mustafa Kemal
  4. Andımız
  5. Akit Soruyor

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET22 dk önce
    Türk ırkı genelde, kara gözlü veya kahverengi gözlüdür. Türklerin %8o kara gözlü, ama İngilizlerin %70 i mavi gözlüdür.
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