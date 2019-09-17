Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan 'benim darbem iyi' güzellemesi!

yeniakit.com.tr

Ulusalcı Doğu Perinçek'in yayın organı Aydınlık, Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümünde 27 Mayıs Darbesi'ne güzelleme yaptı.

"İdamlara ışık tutacak açıklama: Adnan Menderes niçin idam edildi?" başlıklı bir haberde Doğu Perinçek'in 1988 yılında 27 Mayıs darbecisi Cemal Madanoğlu ile yaptığı röportajı yayınladı. "27 Mayıs ihtilalinin en güçlü ismi" diyerek darbeci Madanoğlu'nun cilalandığı haberde, Adnan Menderes'in idamını Alparslan Türkeş'e mal etmesi dikkat çekti. Menderes'in idamından yana olmadığı bilinen Türkeş'in ekarte edildikten sonra, ardından gelen "Türkeş kafası"ndaki kişilerin ülkenin karışması için Menderes'i idam ettiği iddia etti.

Darbe ile CHP'nin iktidara gelmesinin önü tıkanmış(!)

Demokrat Parti'nin ardından CHP'nin iktidara gelmesinin önünü tıkadıklarını öne süren Madanoğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Ben o sırada istifa etmiştim. İstifa tarihim 6 Mayıs 1961. Türkeş ekarte edildikten sonra komite içinde ikinci bir Türkeş kafası belirdi. Bunlar iktidarda kalmak için ortalık karışsın istiyorlardı. Menderes o yüzden idam edildi. 27 Mayıs'tan sonra DP'nin uzantısı olan AP geldi. Seçimleri aldı. DP memleketi borç batağının içine koymuştu. Biz bu batakçı siyasetin faturasını ihtilalden sonra yüklendik. Eğer biz ihtilal yapmasak DP kendi kendini yiyecekti. O ekonomik, bunalım DP'yi düşürecekti ve CHP iktidara gelecekti. Biz ihtilal yaparak bu yolu tıkamış olduk. Bugünkü bilincimle 27 Mayıs'ı yapmam. Bırakın millet kendi işini kendisi yapsın."

Perinçekçilerin sahiplendiği darbeye CIA memnun olmuş

Darbe güzellemesine devam eden Madanoğlu, ABD ve CIA'nın darbeden haberi olmadığını iddia etti. Darbenin ardından CIA'nın memnun olduğunu da ifade eden Madanoğlu, 'Milli Emniyet Teşkilatı' olarak ordu içerisinde örgütlendiklerini itiraf etti. Madanoğlu orduda nasıl örgütlendiklerini şu ifadelerde anlattı:

"Memleket ihtilal havasında ama CIAdurumu bilmiyor. Belki ihtilale memnun da oldular. Ama bilmiyorlardı ki, işler demokrasiye gidecek. Kitapçıların raftarı sol, ilerici kitaplarla dolacaktı. CIA işe sonradan el attı ve ordunun içine girdi. Milli Emniyet teşkilatı iyice örgütlendi. Ordu da kıpırdayamaz oldu. "Bugün her beş subaydan biri MİT'e rapor verir" diyorlar. Ne birlik duygusu kaldı ne de asker arkadaşlığı. 1960 öncesinde de etkiliydiler gerçi, ama mesela bizden haberleri yoktu. Sonra Eminsu'lara ödenen 40-50 bin liraları Amerikalıdan aldık."