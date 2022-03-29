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Yemek Tarifleri Browni kurabiye tarifi: Ağızda dağılan çayın yanına nefis, pastane usulü browni kurabiye yapılışı
Yemek Tarifleri

Browni kurabiye tarifi: Ağızda dağılan çayın yanına nefis, pastane usulü browni kurabiye yapılışı

Browni bir çeşit çikolatalı kektir. 19. yüzyılda ABD ve Kanada'da ortaya çıkmıştır. 1907'de şimdiki halini almıştır. Ağızda dağılan nefis browni kurabiyesi ise çok seviliyor. Peki browni kurabiye nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-03-29 13:42:00 - 2022-03-29 13:44:48
Browni kurabiye tarifi: Ağızda dağılan çayın yanına nefis, pastane usulü browni kurabiye yapılışı

Browni kurabiye

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3 su bardağı un
  • 1 adet yumurta

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Pastane usulü yumuşacık browni kurabiye tarifi

Brownie kurabiye hazırlamak için ilk önce şerbetini hazırlayalım. Bunun için bir küçük tencereye su ve şekeri alıp karıştırarak ocağa alalım. Kaynamaya başlayınca 6 dakika daha kaynatarak altını kapatalım ve ılınmaya bırakalım. Kurabiye hamurunu yoğuralım. Yoğurma kabına tereyağını, unu, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, sıvı yağı, vanilya ve kabartma tozunu alarak karıştıralım. Ele yapışmayacak bir hamur elde edelim. Kurabiyeleri şekillendirelim. Bir tepsiye yağlı kağıt serelim ve hamurdan parçalar alıp yuvarlak şekil vererek tepsiye dizelim. Aynı işlemi bütün hamura yapalım. Brownie kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 200 derece fırında 10 dakika pişirelim. Son olarak kurabiyeleri şerbetle buluşturalım. Kurabiyeler piştikten sonra, ilk sıcaklığı gidince ılınmış olan şerbete kurabiyeleri batırıp çıkaralım. Üzerlerine hindistan cevizi ve antep fıstığı serperek servis edelim. Afiyet olsun.

 

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