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Resmi İlanlar BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Resmi İlanlar

BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:00:00 -

BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR

                                                                                       (Muhdesatın Sicilinden Terkini)

                 Bornova ilçesi GÜRPINAR Mahallesi  13169 ada 6 parsel sayılı ARSA  vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan “ZEYTİN AŞILARI VE TARLANIN İMARI ABDULLAH TAŞÇIYA (ŞELEKE) AİTTİR.” muhdesatının  mevcut olmadığı  Belirtmesi Türk Medeni Kanunun 1026.maddesi gereği işbu ilanın yayım gününde terkin edilecektir.Türk Medeni Kanunun 1019.maddesi gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01871491
 