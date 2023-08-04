BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2023-08-04 00:00:00 -
BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN DUYURULUR
(Muhdesatın Sicilinden Terkini)
Bornova ilçesi GÜRPINAR Mahallesi 13169 ada 6 parsel sayılı ARSA vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan “ZEYTİN AŞILARI VE TARLANIN İMARI ABDULLAH TAŞÇIYA (ŞELEKE) AİTTİR.” muhdesatının mevcut olmadığı Belirtmesi Türk Medeni Kanunun 1026.maddesi gereği işbu ilanın yayım gününde terkin edilecektir.Türk Medeni Kanunun 1019.maddesi gereği tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01871491