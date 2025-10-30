BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI

Niğde ili Bor ilçesi sınırları içinde bulunan İlçemiz Sokubaşı (Selçuk) Mahallesi 1836 ada, 2 parselde kayıtlı 1838,77 m2 yüzölçümlü Bor Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine 1 blok şeklinde (A ve B olarak iki adet girişli) 9 adet dükkan 36 adet mesken olmak üzere toplam 45 bağımsız bölüm için kat karşılığı sözleşmesi hükümleri uyarınca inşaat işi yaptırılacaktır.

İhale 12/11/2025 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince; KAPALI TEKLİF (ARTIRMA)USULÜ ile yapılacaktır. İşin muhammen bedeli, Arsa üzerine yapılacak bağımsız bölümlerden Belediyemize verilecek 12 adet bağımsız bölümden oluşan konutun ve 6 adet bağımsız bölüm dükkânın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı yapı yaklaşık birim maliyet fiyatlarıyla tahmini inşaat bedeli olan 27.505.114,00TL ile 500.000,00 TL nakdi bedelin toplamı olan 28.005.114,00 TL’dir. Artırma nakdi bedel üzerinden yapılacaktır. Geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü olan 840.153,42 TL’dir. Şartnamenin alınacağı yer: İşe ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 25.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Dış zarfın içine koyulacak)

6-1-) Dilekçe, Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

6-2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6-2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6-2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6-3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

6-3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü.

6-3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6-4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza sirküsü (noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti).

6-5-) İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya Bor Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

6-6-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6-7-) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge.

6-8-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

6-9-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi,

6-10-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

6-11-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi, teknik şartname ve teknik şartlar,

6-12-) Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

6-13-) İsteklinin, Çevre Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış en az F1 sınıfı Müteahhit Yetki (Yeterlilik) belgesi olmalı, Ortak Girişim olması halinde pilot ortak en az G diğer ortak en az H Müteahhit Yetki (Yeterlilik) belgesine sahip olmalıdır.

6-14-) İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır;

1- Teklif mektubu; Belediyenin istemiş olduğu bağımsız bölümler sabit kalmak üzere nakdi bedel artışını belirteceklerdir. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacaktır.) İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b-) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır;

İç zarf Kat karşılığı ihalesine ait Belediyemizden temin edilen şartnamelerin onaylanması. Madde 6 içeriğinde istenilen gerekli tüm belgeler,

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

7- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 11/11/2025 Tarihi saat 17:30’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

9- Faks, posta ve bilgisayar(elektronik) ortamında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

