BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/1539 Esas

KARAR NO : 2024/352

Davacı AYDIN ARIN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Kayhan ARIN'ın adresi tespit edilemediğinden, Mahkememizin 28/02/2024 tarih, 2022/1539 Esas ve 2024/352 Karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aşağıdaki mahkeme ilamı özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE;

1- Dava konusu Bolu İli Merkez İlçesi Dodurga Köyü Köyüstü Mevkii 824 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, taşınmazın satışından elde edilecek paranın hissedarlara güncel tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

2- Satışın İİK hükümlerine uygun olarak umum arasında ve açık artırma usulü ile yapılmasına,

3- Satış parası üzerinden alınacak binde 11,38 harcın hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

4- Satışın Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup ilanen tebliğ hususu rica olunur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02090058