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Gündem

Bölgeden bir iddia daha! Katar'daki darbe planlayıcısının kim olduğu ortaya çıktı

Katar’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edildi. Darbenin planlayıcısının eski Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:07:00 -
Bölgeden bir iddia daha! Katar'daki darbe planlayıcısının kim olduğu ortaya çıktı

Bölgedeki ajanslardan servis edilen bilgilere göre, Katar’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edilmişti. 2 aydır darbe girişimdeki bir grubun istihbarat çalışmaları sonrası güvenlik güçleri tarafından basıldığı söylendi.

Suudi hesaplarınca ortaya çıkan iddialar doğrulanmadı. Darbenin püskürtüldüğü belirtiliyor. İsrail basını ise girişimin eski Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından yapıldığını yazdı.

Breaking İsrael News’in haberine göre, eski Katar Başbakanı ve Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, şu an Katar’ın Emiri olan Tamim bin Hamad Al Sani’yi devirmeye çalıştığı söylendi. Sani’nin Hamad’ın şirketlerine yolsuzluk konusunda soruşturma emri verdiği için kalkışmaların yaşandığı iddia edildi. 

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