Bölgede kriz çıkaracak hamle! ABD, Afganistan üzerinde uçurmaya başladılar

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası, ülkeden birliklerini tahliye etmeye başlayan Washington yönetimi, tahliye sürecini yakından takip etmek için Afganistan semalarında RC-135 tipi casus uçaklarını uçuruyor.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlaması sonrası bölgede kısa süre içinde dengeler değişti. ABD, ülkedeki birliklerini bir bir tahliye ederken, süreci takip etmek için RC-135 tipi casus uçaklarını bölgeye konuşlandırdı.

Aksam.com.tr'nin EurasianTimes'dan aktardığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçaklarının da Kabil Havaalanı çevresinde güvenliği sağlamak için uçtuğu bildirildi.

Rusya ve Çin de kullanıyor

Rusya'nın Tu-214ON tipi özel amaçlı bir keşif uçağı, Çin'in ise Y-9JB ELINT tipi elektronik sinyal istihbaratı sağlayan bir keşif uçağı bulunuyor.