  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı
Çarpıcı ÖTV indirimi yorumu! 2.el araç uçacak
Dünya Bölgede kriz çıkaracak hamle! ABD, Afganistan üzerinde uçurmaya başladılar
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak hamle! ABD, Afganistan üzerinde uçurmaya başladılar

Afganistan'da birçok bölge Taliban'ın eline geçtikten ABD yönetimi vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başladı. Tahliye işlemleri devam ederken ABD bölgede RC-135 tipi casus uçaklarını uçuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:34:00 -
Bölgede kriz çıkaracak hamle! ABD, Afganistan üzerinde uçurmaya başladılar

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası, ülkeden birliklerini tahliye etmeye başlayan Washington yönetimi, tahliye sürecini yakından takip etmek için Afganistan semalarında RC-135 tipi casus uçaklarını uçuruyor.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlaması sonrası bölgede kısa süre içinde dengeler değişti. ABD, ülkedeki birliklerini bir bir tahliye ederken, süreci takip etmek için RC-135 tipi casus uçaklarını bölgeye konuşlandırdı.

Aksam.com.tr'nin EurasianTimes'dan aktardığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçaklarının da Kabil Havaalanı çevresinde güvenliği sağlamak için uçtuğu bildirildi.

Rusya ve Çin de kullanıyor

Rusya'nın Tu-214ON tipi özel amaçlı bir keşif uçağı, Çin'in ise Y-9JB ELINT tipi elektronik sinyal istihbaratı sağlayan bir keşif uçağı bulunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay