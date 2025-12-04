2026 YILI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ, SU ARITMA SİSTEMLERİ, YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ KISMEN PARÇA DAHİL PERİYODİK BAKIMI VE ONARIMI İŞİ

2026 Yılı İklimlendirme Sistemleri, Su Arıtma Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kısmen Parça Dahil Periyodik Bakımı ve Onarımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2123288

1- İdarenin 1.1. Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1.2. Adresi : Cevdetpasa cad. 34342 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123594450 - 72 21 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.01.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Toplantı Salonu



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 2026 Yılı İklimlendirme Sistemleri, Su Arıtma Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kısmen Parça Dahil Periyodik Bakımı ve Onarımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 980 Su arıtma bakımı, 4824 VRF ve SİPLİT Klima bakımı, 784 KLİMA SANTRALİ, CHILLER SOĞUTMA GRUBU ve ISI POMPASI bakımı, 300 UPS bakımı ve Yangın ihbar sistemi bakımlarını içerir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Boğaziçi Üniversitesi Kampüsleri - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) gündür 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.



İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi

ISO 9001

TSE HYB 13345

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Su Arıtma ve Filtrasyon Sistemleri kısmı için;

Kamu veya özel sektöründe yürütülmüş, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında yapılmış olan Su Arıtma ve Filtrasyon Sistemlerinin periyodik bakımı ve onarımı hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.



VRF Klima Sistemleri ve SPLIT Klimaları kısmı için;

Kamu veya özel sektöründe yürütülmüş, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında yapılmış olan VRF Klima Sistemleri ve SPLIT Klimalarının periyodik bakımı ve onarımı hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.



Klima Santralleri, CHILLER Soğutma Grupları ve Isı Pompaları kısmı için;

Kamu veya özel sektöründe yürütülmüş, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında yapılmış olan Klima Santralleri, CHILLER Soğutma Grupları ve Isı Pompalarının periyodik bakımı ve onarımı hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir



Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS kısmı için;

Kamu veya özel sektöründe yürütülmüş, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında yapılmış olan Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS)periyodik bakımı ve onarımı hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir



Yangın İhbar Sistemleri kısmı için;

Kamu veya özel sektöründe yürütülmüş, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında yapılmış olan Yangın İhbar Sistemlerinin periyodik bakımı ve onarımı hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir



NOT: Benzer iş olarak özel sektöründe yapılmış işlere ait sözleşmelerin sunulması durumunda. Sunulan sözleşme tutarını karşılayacak, o iş için kesilmiş faturaların ve sözleşme damga vergisinin yatırılmış olduğuna dair belgelerin sözleşme ile sunulması zorunludur.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

