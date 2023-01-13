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Konut Projeleri Bodrum’daki kiralık evlerde ilginç taktik
Konut Projeleri

Bodrum’daki kiralık evlerde ilginç taktik

Bodrum’da yaz-kış yaşayan yerlilerin kiralık ev bulmaları imkânsız hale geldi. Öyle ki bazı ev sahipleri, yaz sezonunda daha fazla para kazanmak için mayısta çıkma şartıyla ev kiralamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:25:00 -
Bodrum’daki kiralık evlerde ilginç taktik

Bodrum’daki kiralık ev sorunu hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Türkiye genelinde yaşanan kiralık ev sorunu Bodrum’da da görülüyor. Ancak diğer bölgelerden farklı olarak Bodrum’da daha çok hissediliyor. Çünkü pandemi sonrası 12 ay yaşayanların sayısı arttı ama daire sayısı aynı oranda artmadı. Bu nedenle de artık evler yerlilere bile yetmiyor” dedi.

Sezonda 5 katı

İlçede kiralık ev sıkıntının en önemli nedeni ise evlerin yazın yüksek ücretlerle kiralanabilmesi. Bu durumun büyük bir sıkıntı yarattığına dikkat çeken Alp, “Yıllık kiraya verilse ayda 10 bin TL alınacak daireden, günlük, haftalık ya da sezonluk kiralama yaparak daha yüksek gelir elde edilebiliyor. Örneğin 10 bin TL’lik bir ev, sezonda aylık 50 bin TL’ye kadar kiralanabiliyor. Deniz kenarında olan evlerde ise bu fiyatları bulmak bile mümkün değil. Deniz kenarı, her türlü olanağın bulunduğu lüks projelerde evlerin ücretleri 40 bin euroya kadar çıkıyor” diye konuştu.

Yazın kiralıyorlar

Bazı ev sahipleri şartlı kiralama yaptığını aktaran Alp “Ev bulmak çok zor, şanslı olup bulabilenleri ise ev sahiplerinin şartları bekliyor. Bazı ev sahipleri, kira şartı olarak kiracının mayısta çıkmasını istiyor. Böylelikle evi kışın aylık kiralayıp yaz sezonunun açıldığı mayısta ise sezonluk kiralama yaparak yüksek gelir elde etmek istiyorlar. Yüksek gelir getirdiği için kışın boş kalması bile göze alınıyor” ifadelerini kullandı.

Yabancılar da ilgi gösteriyor

Bodrum’a yabancıların da ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Alp, şunları söyledi: “Avrupa’dan Orta Doğu’ya dünyanın her yerinden insanlar Bodrum’da yaşamaya başladı. Savaş sonrası Ruslar ve Ukraynalıların da tercihi Bodrum oldu. Ayrıca ilçe lüks turizmin dünyadaki sayılı destinasyonlarından biri olmaya aday. Son dönemde dünyanın çok prestijli markaları tarafından otel ve restoranlar açıldı, birçok yatırım yapıldı. Bunda uluslararası marinalara sahip olmasının da etkisi büyük.”

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