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Gündem Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Gündem

Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gümbet Kavşağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın ön cephesini sardı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Binanın en üst katındaki işletmenin ise camları ile klimasının zarar gördüğü belirlendi.

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