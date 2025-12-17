BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR
EKTE AYRINTILI OLARAK GÖSTERİLEN MÜKELLEFLERİMİZE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEBLİGAT YAPILAMADIĞI İÇİN 7201 SAYILI TEBLİGAT
KANUNUNUN 28,29,30,31. MADDELERİ VE 213 SAYILI VERGİ USÜL KANUNUNUN 103,104,105,106. MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞE ÇIKILMIŞTIR. BU İLANIN YAYINLAMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYAHUT MEKTUP VEYA TELGRAF İLE AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ VE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAKTIR. MÜRACATTA BULUNMADIKLARI VEYA TEBLİĞ YAPILABİLECEK BİR ADRES BİRDİRMEDİKLERİ TAKTİRDE 1 (BİR) AYIN SONUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ OLDUĞU TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR.
|Sicil No
|Adı Soyadı
|T.C. Kimlik No
|Vergi Kimlik No
|Baba Adı
|Doğum Yeri
|Doğum Tarihi
|Nevi
|Yılı
|Borç Tutarı
|1.
|523806
|KENAN METİN
|11*****12
|ALİ
|ELAZIĞ
|26.10.1980
|Vergi Gelirleri
|Muhtelif Yıllar
|₺4.463.074,34
|UYARI: Borç tutarları ödeme emrinin düzenlendiği tarihe göre belirtilmiş olup, gecikme zammı tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır.
