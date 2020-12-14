Böbrek gelişimini etkiliyor! Sezaryende bir tehlike daha
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, anne ve çocuk açısından hayati tehlike olmadığı halde zamanından erken yapılan sezaryen doğumların, bebeklerin böbrek gelişimini etkilediğini ve ileriki süreçlerde böbrek hastalıklarına neden olduğunu söyledi.
Türkiye’de böbrek hastalıklarının son yıllarda artış gösterdiğini anlatan Üstündağ, tehlike taşımadığı halde yapılan sezaryen doğumların en az diyabet ve hipertansiyon kadar risk faktörü olduğunu vurguladı. Üstündağ, “Anne karnından doğum yapıldığında böbreğin işlev yapan hücrelerini yenileyemiyoruz. Dolayısıyla anne karnından böbrek hücreleri açısından az sayıda ve zayıf böbrek hücresiyle yapılan doğum, ileriki zamanlarda böbrek hastalığını tetikliyor” dedi.