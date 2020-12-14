Blu Tv o rezilliğe son verdi

Toplum ahlak yapısını zehirleyen yayınları ile gündemden düşmeyen Blu Tv, gelen ısrarlı tepkilerden sonra Çıplak adlı rezil diziyi yayından kaldırma kararı aldı.

'Haberi telefonla aldık'

Rezil dizi ilk defa Haziran ayında yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' adlı rezaletin yayından kaldırıldığı TN Yapım Genel Koordinatörü Merve Göntem tarafından duyuruldu. Göntem, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" dedi.

Rezaletin konusu

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak rezaleti, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla 'eskort'luk yapan Eylül adındaki genç bir kadının rezil yaşamını ekranlara taşıyordu.