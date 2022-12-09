Bloomberg Suudi Arabistan hamlesini duyurdu: Türkiye için fırsat kolluyor

Riyad yönetimi Türkiye ve Pakistan ile ilişkileri derinleştirmek için fırsatlar kollarken Mısır'daki mevcut yatırımlarını artırma kararı aldı.

Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan çarşamba günü Mısır'da yatırım alanında yoğunlaşmaya başladıklarını belirterek, Suud Kamu Yatırım Fonunun Mısır'a nakit girişi sağlama niyetinde olduğundan bahsetti.

El Cedan Mısır'daki olası yatırımlar hakkında "Yatırımlar mevduatlardan daha önemlidir. Mevduatlar bir gün geri çekilebilir ama yatırımlar kalmaya devam eder." dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan 29 Kasım'da Mısır Merkez Bankası'na yatırdığı 5 milyar dolarlık mevduatın vadesini uzatmıştı. Bu durum, Mısır'ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 3 milyar dolar kredi çekmesini güvence altına aldı.

Suudi bir kaynak mart ayı sonlarında verdiği bilgilerde, 5 milyar dolarlık mevduat beraberinde Mısır'daki Suudi Arabistan mevduat hesabının 10,3 milyar dolara ulaşacağını söylemişti.

Riyad yönetimi ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağının sinyalini vermişti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı El Cedan, ülkesinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg'de yer alan haberde bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler öncesinde Türk lirasını koruma çabalarına büyük bir teşvik olarak yorumlandı.

Suud fonunun TCMB'ye geçmesi durumunda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın meyvelerinin elde edilmesi beklenecek.

Riyad yönetimi ayrıca ağustos ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı doğrultusunda Pakistan'a 1 milyar dolar destekte bulunması bekleniyordu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu destekte bulunacaklarını kendisine iletmişti.

Kaynak: Mepa News